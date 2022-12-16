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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خبراء عن إطلاق قناة المتحدة الوثائقية: تقرب وجهات النظر وتثري عقول الشباب| خاص

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدشينها قطاعًا للإنتاج الوثائقي، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبي في يناير 2023، وإطلاقها رسميًا في مايو 2023، مع تعيين كل من الإعلامي «أحمد الدريني» رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي «شريف سعيد» رئيسًا للقناة الوثائقية.

 

وقال مخرج الأفلام الوثائقية علي الغزولي، إن إطلاق قناة وثائقية هي خطوة هامة جداً في تاريخ السينما.

بينما أضاف المخرج علي الغزولي، في تصريح لـ “صدى البلد”:"طرح قناة وثائقية كان حلما بالنسبة لنا، فهي خطوة مهمة وعظيمة".

وتابع: “ ستكون بوابة لتثقيف عقول الشباب وتقريب الأفكار، وتوثيق الأحداث،  الأمر كان حلما لكل السينمائيين، وهي خطوة تُحترم وتقدر”.

بينما عبّر الناقد الكبير طارق الشناوي، عن سعادته باتخاذ “المتحدة” خطوة لإنشاء قناه وثائقية.

عن إطلاق المتحدة قناة وثائقية.. طارق الشناوي: توثيق تاريخنا واجب وطني

خاص| المخرج علي الغزولي: إطلاق المتحدة لقناة وثائقية خطوة عظيمة

وقال طارق الشناوي، في تصريح لـ “صدى البلد” توثيق تاريخنا هو واجب وطني، وسعيد بخطوة المتحدة لإنشاء قناة وثائقية توثق تاريخنا المصري على كافة المستويات الحضارية والاجتماعية والسياسية".

وتابع: “نأمل أن تكلل تلك الخطوة بالنجاح والاستمرارية حتى يستفاد منها الجميع”.

 

يذكر أن تأتي تلك الخطوة إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، في أعقاب التجربة المميزة التي قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

 

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