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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني فرحات: الأمير تركي امتداد لنجوم الزمن الجميل

هاني فرحات
هاني فرحات

يحقق المايسترو هاني فرحات رقما قياسيا بقيادة أقوى وأضخم الحفلات السعودية مساء21 ديسمبر الجاري “ليلة تركي” بمنطقة الدرعية السعودية، حيث تتغنى 6 مطربات من كلمات الأمير الشاعر تركي بن عبد الرحمن وقيادة المايسترو هاني فرحات الذي سيقودهن في الإحتفالية التي تحمل اسم “بعض من ذكرياتي”. 

الحفل تحييه النجمات أصالة، أنغام، نوال، داليا مبارك، أميمة طالب، رولان.

ووضعت النجمات الست ثقتهن بالمايسترو هاني فرحات لقيادة الأوركسترا، ما يعتبر اعترافا ببراعته وإحترافيته وقدرته على قيادة تلك الأصوات المميزة والتي تتميز كل واحدة بشكل غنائي خاص.

الحفل يعد الأضخم والأقوى في السعودية ومن المتوقع أن يحضره الالاف من عشاق أغنيات الشاعر  تركي بن عبد الرحمن وعشاق النجمات الست الذين سيبدعون جميعا تحت قيادة واحدة من المايسترو هاني فرحات.

وأكد المايسترو هاني فرحات أنه سعيد بثقة الأمير تركي لإسناد هذه المهمة الكبيرة وابذل أقصي ما في وسعي لخروج  الاحتفالية بشكل متميز وٱستثنائي خاصة أنني معي 6 من أهم الأصوات في العالم العربي وقادرات بالفعل علي تقديم حفلا إستثنائيا.

وتابع: "الجمهور سوف يرى العديد من المفاجآت في الحفل حيث نقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية له بعد مجهود كبير من العمل والتجهيزات خلال الفترة الماضية لأن الأمير رمز للغناء الراقي واغنياته جميعها تمثل طرب أصيل  واعتبره إمتداد لمطربين  الزمن الجميل". 

هاني فرحات المايسترو هاني فرحات أميمة طالب أصالة أنغام

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