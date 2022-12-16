عقوبات رادعة تواجه محتكري السلع في أسيوط بـ قرار من المحافظ |فيديو

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة ضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة الحالية لفرض مزيد من الاستقرار ومواجهة جشع التجار ومحتكري المواد الغذائية متوعدا المخالفين بعقوبات رادعة.

وأضاف اللواء عصام سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ملف ضبط الأسعار على رأس أولويات جميع أجهزة الدولة التنفيذية، مطالبا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن التجار المخالفين، لافتا إلى أن جميع السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير بالإضافة إلى توفير العديد من المنفذ بجميع مراكز وقرى المحافظة بأسعار مخفضة.

تابع محافظ أسيوط، استنفار كبير لجميع الأجهزة بالمحافظة لضبط السوق والأسعار، مؤكدا على عدم السماح لأي تاجر مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها والتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردعه.

