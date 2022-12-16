بحضور رانيا فريد شوقي.. عقد قران المخرج المسرحي تامر كرم في التجمع

احتفل المخرج المسرحي تامر كرم، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وشهد عقد قران تامر كرم، حضور عدد كبير من نجوم الفن من بينهم: هاني رمزي، رانيا فريد شوقي، إيهاب فهمي، مصطفى خاطر، أحمد فؤاد سليم، وآخرون.

أحدث أعمال تامر كرم

وكان المخرج تامر كرم، قدم عرض مسرحية الملك لير للنجم يحيى الفخراني، والتي حققت نجاح فني كبير فور عرضها.

مسرحية الملك لير لـ تامر كرم

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، يشارك الدكتور يحي الفخراني بطولتها نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى