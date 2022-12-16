القعيد : مصر استعادت أملها في بناء دولة جديدة مع الرئيس السيسي

قال المفكر والروائي الكبير يوسف القعيد، خلال حواره مع الإعلامية ايمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، في برنامج الخط العريض، إنه نشأ في قرية الضهرية بالبحيرة وان اهم مدرسة التحق بها كانت مدرسة والده ووالدته حيث تعلم منهما قيمة اساسية وهي العمل.



وأضاف القعيد خلال الحوار : لم أكن طفلا يعرف " الدلع " كما ان والدي لم يكن يريد ان اصبح صحفيا وكان يريد ان التحق في أي مهنة اخرى مثل الطب.

وأشار الكاتب الكبير أن الأدب سابق على الصحافة وعندما قامت ثورة يوليو كان عمري 6 سنوات وانا ابن ثورة يوليو ، وجمال عبد الناصر بطل شعبي فهو بطل شبابي وطفولتي وصباي وهو باني مصر الحديثة ، ومن اضيروا من عبد الناصر من حقهم انتقاده ولكن يجب ان نعلم ان حروب بريطانيا واسرائيل وفرنسا ضد عبد الناصر وقفت حائلا أمام استكمال مشروع نهضة مصر ، فشعبية عبد الناصر وحلمه في الوحدة العربية أزعجا قوى الاستعمار.

مصر استعادت املها

واستطرد القعيد قائلا : ان مصر استعادت املها ثانيا في في بناء دولة حديثة جديدة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحاول الاستفادة من تجربتي عبد الناصر والسادات.