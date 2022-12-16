يوسف القعيد يكشف أسرار نجيب محفوظ: كان منتقدا لعبد الناصر ومحب للسادات

أكد الكاتب يوسف القعيد، خلال حواره مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن روايته الحرب في بر مصر تم مصادرتها، وطبعت في بيروت ثم سوريا والجزائر ثم مصر، مضيفا أن دور القصة القصيرة تراجع الى حد كبير في مصر وأصبحت الرواية اكثر انتشارا ، كما ان مصر مليئة بالموهوبين ولكن المناخ الثقافي اختلف عن الماضي.



وأضاف يوسف القعيد، أن : لم اقرا حتى الان روايات احمد مراد واشتريت مؤخرا احدى رواياته بعد مشاهدة فيلم الكيرة والجن ، وهذا الجيل يحاول التجديد مشيرا انه من تلاميذ نجيب محفوظ وتعلمت منه ان العمل قيمة وقد كان نجيب محفوظ قارئ جيد وكان محبا للبشر والقراءة ولم يمنعه من القراءة والكتابة الا المرض في احدي عينيه في اخر سنوات عمره

واوضح القعيد : لا يمكن ان انسى ليبرالية نجيب محفوظ فهو قد يختلف معك ولكنه يبقى صديقك فه يؤمن بالاخرين ويعطي لهم فرصة حتى وان اختلف معهم مضيفا ان نجيب محفوظ ابن ثورة 19 وكان ابن نكته يحب الضحك كثيرا ، كما ان نجيب محفوظ انتقد عبد الناصر ولكن لم يكرهه والدليل على ذلك ان هيكل منظم مرحلة عبد الناصر احتفل بعيد ميلاد نجيب محفوظ واحضر ام كلثوم للمشاركة في هذا الاحتفال

اتصل بي خالد جمال عبد الناصر



واستطرد القعيد قائلا : اتصل بي خالد جمال عبد الناصر في احد المرات وقال انه يرد رؤية نجيب محفوظ وفوجئنا بالفعل انه يقول ان والده الزعيم عبد الناصر كان يقرا لنجيب محفوظ وكان يشترى رواياته ويناقشهم فيها وكذلك افلامه واضاف القعيد ان نجيب محفوظ كان شديد الاعجاب بالسادات

