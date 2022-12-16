عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف القعيد يكشف أسرار نجيب محفوظ: كان منتقدا لعبد الناصر ومحب للسادات

الكاتب يوسف القعيد
الكاتب يوسف القعيد

أكد الكاتب يوسف القعيد، خلال حواره مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، أن روايته الحرب في بر مصر تم مصادرتها، وطبعت في بيروت ثم سوريا والجزائر ثم مصر، مضيفا أن دور القصة القصيرة تراجع الى حد كبير في مصر وأصبحت الرواية اكثر انتشارا ، كما ان مصر مليئة بالموهوبين ولكن المناخ الثقافي اختلف عن الماضي. 

txt

كيف تعامل نجيب محفوظ مع معجبيه في الشارع.. يوسف القعيد يسرد حكايات من حياة أديب نوبل


وأضاف يوسف القعيد، أن : لم اقرا حتى الان روايات احمد مراد واشتريت مؤخرا احدى رواياته بعد مشاهدة فيلم الكيرة والجن ، وهذا الجيل يحاول التجديد مشيرا انه من تلاميذ نجيب محفوظ وتعلمت منه ان العمل قيمة وقد كان نجيب محفوظ قارئ جيد وكان محبا للبشر والقراءة ولم يمنعه من القراءة والكتابة الا المرض في احدي عينيه في اخر سنوات عمره 
واوضح القعيد : لا يمكن ان انسى ليبرالية نجيب محفوظ فهو قد يختلف معك ولكنه يبقى صديقك فه يؤمن بالاخرين ويعطي لهم فرصة حتى وان اختلف معهم مضيفا ان نجيب محفوظ ابن ثورة 19 وكان ابن نكته يحب الضحك كثيرا ، كما ان نجيب محفوظ انتقد عبد الناصر ولكن لم يكرهه والدليل على ذلك ان هيكل منظم مرحلة عبد الناصر احتفل بعيد ميلاد نجيب محفوظ واحضر ام كلثوم للمشاركة في هذا الاحتفال 

 

اتصل بي خالد جمال عبد الناصر


واستطرد القعيد قائلا : اتصل بي خالد جمال عبد الناصر في احد المرات وقال انه يرد رؤية نجيب محفوظ وفوجئنا بالفعل انه يقول ان والده الزعيم عبد الناصر كان يقرا لنجيب محفوظ وكان يشترى رواياته ويناقشهم فيها وكذلك افلامه واضاف القعيد ان نجيب محفوظ كان شديد الاعجاب بالسادات 
 

يوسف القعيد إيمان أبوطالب نجيب محفوظ جمال عبدالناصر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 في مصر الآن| بشرى من التموين بشأن الذهب ..فيديو

حادث مروري | سعد الصغير يصدم شخصين بسيارته في الهرم

بالدور التمهيدي .. موعد أول مباراة لـ الأهلي في مونديال الأندية

استغل خوفها.. صيدلي بالقاهرة ينشر فيديو لفتاة عارية علي مواقع إباحية.. تفاصيل

بـ 10 لاعبين .. فيوتشر يقتنص التعادل أمام الأهلي وركلة جزاء ضائعة

رقم خرافي | رئيس الفيفا يعلن عن إيرادات مونديال قطر 2022

بعد حسم اللوائح مشاركته .. إجراء يهدد وجود الأهلي في مونديال الأندية

موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

يوسف القعيد: العثورعلى أعمال بخط يد نجيب محفوظ اكتشاف مهم للأدب العربي

ترشيحاتنا

يقع في الفخ| تعليق ساخر من خالد الغندور بعد تعادل الأهلي أمام فيوتشر

طرد وركلة جزاء ضائعة.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي وفيوتشر

يوسف القعيد : كاتب صحفي كبير سبب رحيلي من دار الهلال | فيديو

هنا اكتشفت المواهب.. كلمة السر في الإنجاز التاريخي للمغرب بكأس العالم

بـ 10 لاعبين .. فيوتشر يقتنص التعادل أمام الأهلي وركلة جزاء ضائعة

سبائك ذهب وملايين في الفيلا .. القصة الكاملة لسقوط أكبر نصاب بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع انتشار الفيروسات.. احرص على تناول هذا المشروب السحري

مزاد على الإنترنت يكشف بيع 7 أختام عراقية تاريخية مسروقة

أكمام مكشوفة .. مايان السيد تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير |شاهد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للمعدة عند تناول البرتقال على الريق؟

فيديو

استعدوا بالملابس التقيلة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الفترة المقبلة

كشف عن رصيده بالبنك.. محي إسماعيل يحدد موعد تقديم فيلم معمر القذافي

الحكومة تنفي رفع أسعار تذاكر الأتوبيسات | شائعات.. فيديو

تخلصت من والدتها بمساعدة جارها | تفاصيل صادمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ