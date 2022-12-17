أخبار التعليم| البحوث الفلكية يعلن موعد بداية فصل الشتاء رسميا .. طلاب تربية الزقازيق يقيمون ممرا شرفيا لأحد الدكاترة .. الفصل الدراسي الثاني يعاني بسبب الإجازات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

القمر يظهر بنصف إضاءته الليلة.. اعرف الأسباب والتفاصيل

تشهد سماء اليوم الجمعة، ظهور قمر التربيع الثاني لشهر جمادى الأولى لعام 1444هـ حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أساتذة جامعة القاهرة يحصلون على جوائز بحثية خلال عام 2022

تقدمت جامعة القاهرة ، فى الجوائز البحثية خلال عام 2022 سواء كانت حصول بعض الأساتذة على من الجوائز او فى مجالات اخرى .

70 يوما فقط بينها شهر رمضان.. الفصل الدراسي الثاني يعاني بسبب الإجازات| تفاصيل

غيرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الخاصة بمدة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الاعدادية، تغييرا جذريا بعد إصدار قرار تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهراً كاملاً لتبدأ يوم 6 مايو 2023 بدلا من 3 يونيو 2023.

التعليم العالي 2022.. طفرة في الجامعات التكنولوجية والارتقاء بجودة المنظومة

شهدت منظومة التعليم العالي في مصر خلال عام 2022 طفرة كبيرة وكان أبرز الخطوات الهامة التي تم إتخاذها، إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تعد نقلة نوعية هامة في هذا المجال لذا اصبحت مصر تواكب الكثير من الدول من خلال هذه الجامعات، التي أطلق عدد منها هذا العام بينما افتتحت بعضها خلال الأعوام الماضية ومازالت مستمرة في تطوير تخصصاتها.

فيديو يبكي.. طلاب تربية الزقازيق يقيمون ممرا شرفيا لأحد الدكاترة

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، فيديو لتكريم أحد دكاتره كلية التربية جامعة الزقازيق وهو الدكتور على عبد المنعم حسين وقاموا بعمل ممر شرفى تكريما له .

عميد تكنولوجيا حلوان: الأنشطة الطلابية تلعب دورا كبيرا في تنمية المواهب

قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، إن الكلية حريصة علي تنفيذ لجميع الإنشطة الطلابية خلال العام الدراسي، وأن الكلية نظمت خلال الأيام الماضية مسرح المنوعات 2022 /2023والذي شمل فقرات غناء فردي وجماعي وعزف منفرد وجماعي وفقرة كورال.

استعدوا بالملابس التقيلة.. البحوث الفلكية يعلن موعد بداية فصل الشتاء رسميا

أعلن الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد بداية فصل الشتاء وحدوث الانقلاب الشتوي لعام 2022م.