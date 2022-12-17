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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت 17-12-2022

أسعار الذهب فى الكويت
أسعار الذهب فى الكويت

تتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدينار الكويتي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت مقابل الدينار الكويتي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 24 (17.69 دينار كويتى ) أي ما يعادل (57.68 دولار أمريكي).

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أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 16-12-2022

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مقابل الريال والدولار .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 22(16.22 دينار كويتى ) أي ما يعادل (52.87 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 21 (15.48 دينار كويتى ) أي ما يعادل (50.47 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم السبت للجرام عيار 18 (13.27 دينار كويتى) أي ما يعادل (43.26دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14 (10.32 دينار كويتى) أي ما يعادل (33.64 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.85 دينار كويتى ) أي ما يعادل (28.84 دولار أمريكي).

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في الكويت لـ الأوقية (550.24 دينار كويتى) أي ما يعادل (1794 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الكويت لـ الجنيه الذهب (123.85دينار كويتى ) أي ما يعادل (403.74 دولار أمريكي).

كيلو الذهب فى الكويت 

أسعار الذهب في الكويت لـ الكيلو (17.629دينار كويتى) أي ما يعادل (57675دولار أمريكي).
 

الكويت اسعار الذهب سعر أوقية الذهب الأعيرة الذهبية اليوم السبت

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