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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محي إسماعيل: العمر ملوش قيمة في الحب والزواج والمهم الصحة تكون كويسة

الفنان محي إسماعيل
الفنان محي إسماعيل

أكد الفنان الكبير محي إسماعيل، أن العمر ليس له قيمة عنده في اختيار شريكة الحياة والمهم أن تكون الصحة جيدة، موضحا أن هناك نجوم وفنانين عالمين كانوا كبار في السن وتزوجوا من فتيات صغيرات وكانت علاقتهم الزوجية ناجحة، قائلا: "العمر ملوش قيمة عندي والمهمة الصحة تبقى كويسة".

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وأوضح الفنان محي إسماعيل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الحب لا يوجد فيه معايير والمهم الانسان يكون عنده توافق مع نفسه، مضيفا: "في الحب مفيش عقل ولكن معتقدش اتجوز بنت أصغر مني بسن كبير لأن الفن واخد كل حياتي الان".

وتابع: "شرط في الفتاة اللي اختارها أن تسعدني لا أن ترمي حمولها عليا وكثيرين هنا مش بيعرفوا يحبوا ومفيش مصداقية حتى في شكل العلاقة، وكل حاجة بقت مكشوفة والتليفون بوظ كل حاجة في الدنيا، وأنا حبيت قبل كده واحدة المانية وبرضو حبيت تركية".

محي إسماعيل الحب أسما إبراهيم أخبار التوك شو اليوم العمر

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