محي إسماعيل: رفضت تجسيد دور أحمد زكي في الباطنية بسبب ألف جنيه

محستش بتقصير تجاه موهبتي

كشف الفنان محي إسماعيل، عن ترشيحه لأداء دور النجم الراحل أحمد زكي في فيلم الباطنية ولكن اختلف مع الانتاج بسبب رفضهم دفع ألف جنيه له على الدور، قائلا: "مش بحب اتكلم في الماديات لأن دي حاجات لها رزق، وفيلم الباطنية كنت هعمل دور أحمد زكي واختلفنا على ألف جنيه ومعملتوش".

وأشار الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، إلى أنه كان يتمنى تجسيد دور أحمد زكي في فيلم زوجة رجل مهم ولكنه لم يصاب بالغيرة من الفنان الراحل لأنه قدم أدوار رائعة في مسيرته الفنية أيضا.

محستش بتقصير تجاه موهبتي

وتابع محي إسماعيل، : "محستش بتقصير تجاه موهبتي وربنا بيعطي كل واحد قدرات عليه أنه يظبطها، وأنا مسرف لدرجة السفاهة وأكثر حاجة بصرف عليها أكل الفقراء".