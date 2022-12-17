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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدي رمزي تتألق.. شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه بحضور هشام ماجد

شريف رمزي
شريف رمزي

احتفل الفنان شريف رمزي بعقد قران شقيقه الاصغر، بحضور عمته الفنانة هدي رمزي، وعدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد .

نشر الفنان شريف رمزى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام  يشيد فيه بمسرحية “انستونا” التى تقوم ببطولتها الفنانة دنيا سمير غانم. 

وقال شريف رمزى: “من زمان ماشوفتش مسرحية حلوة ومتكاملة وممتعة زي مسرحية أنستونا، كل التحية لكل صناعها الموهوبين بجد استمتعنا وضحكنا من قلبنا ألف مبروك ليكم جميعًا مش عايز انسي حد، لأن بجد الكل عامل دوره بكل موهبة، واحتراف من أول التمثيل والإخراج والتأليف والإنتاج والألحان والأشعار والديكور والملابس والاستعراضات وكل حاجة.. ألف مبروك”.

تطورات حالة شقيقه الصحية :

كشف الفنان شريف رمزي عن تطورات حالته شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر . 

حيث قال شريف رمزي : شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، فى هذة الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شىء لفعله .

شريف رمزي دنيا سمير غانم هشام ماجد سمير غانم هدى رمزي

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هدي رمزي تتألق.. شريف رمزي يحتفل بزفاف شقيقه بحضور هشام ماجد

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