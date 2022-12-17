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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد قاسي من بركات على فيريرا بشأن تصريحات ضغط مباريات الزمالك

صدى البلد

رد الإعلامي محمد بركات، على تصريحات جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك، والتي أدلى بها عقب مباراة البنك الأهلي واشتكى من ضغط المباريات وعدم انتظام مسابقة الدوري المصري.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أعتقد أن الموسم الماضي كان هُناك ضغط مباريات نظرا للظروف الخارجة عن إرادتنا ولكن فيريرا وقتها أجاد والجميع أشاد به" 


وختم حديثه قائلا: "نفس الظروف هذا الموسم وأعتقد أن جمهور الزمالك مُنتظر منك الأفضل"

 

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حصد يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل يوسف أسامة هدف الفوز للأبيض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح الزمالك فوزا غاليا أمام البنك الأهلي.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وهتفت الجماهير للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عقب الفوز على البنك الأهلي في لقاء اليوم.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 17 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

 

 

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