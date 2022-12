شاب يتقمص شخصية فيلم أفاتار 2 : عملته بـ 10 جنيه |شاهد

نشر الشاب الصعيدي، المثير للجدل عبر السوشيال ميديا، كيرلس ظريف، والمعروف باسم «كيرو المرعب» صورا تعبر عن الشخصية الرئيسية في الفيلم الأميريكي الشهير “أفاتار 2 Avater" والذي يعرض الجزء الثاني منه حاليا منذ 16 ديسمبر عام 2022، بينما يتم التجهيز لطرح 3 أجزاء أخرى في ديسمبر أيضا عام 2024، و2026، و2028.

وعلق الشاب الصعيدي كيرلس ظريف على الصور عبر صفحاته على السوشيال ميديا بأنها أخذت 4 ساعات عمل منه، وكلفته ما يقرب من 10 جنيهات من أدوات مكياج ورسم.

وكانت من بين تعليقات متابعيه على الصور: “ تعيش و تتعب و تعمل..ربنا معاكك في اللي جاي”، “تسلم ايدك ماشاء الله عليك والله”، “انت في الشخصيات اللي زي كدا وفي الرعب برضو شاطر جدا ركز في المجال دا وسيبك من تقليد الاشخاص”، انت متميز ف الـ Face painting وبتبدع فيه اكتر من التشخيص ركز فيه هتطلع حاجات جميله برافو عليك".

جدير بالذكر أن فيلم أفاتار 2 يستهدف تحقيق 175 مليون دولار في افتتاحية عرضه بأمريكا، مستندا على نجاح الجزء الأول منه الذي يعد العمل الأكثر ربحا في التاريخ.

وحصد فيلم أفاتار الجديد بالفعل أكثر من 38 مليون دولار من مبيعات التذاكر مسبقة الحجز، لذا من المتوقع أن يحقق أكبر ظهور محلي في البوكس أوفيس الأمريكي هذا العام، فيما قد تصل إيراداته عالميا خلال نهاية الأسبوع الجاري إلى حوالي 250 مليون دولار.



وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

وتستقبل السينمات المصرية فيلم أفاتار 2 قبل يومين من عرضه في أمريكا يوم 16 ديسمبر الجاري، لينافس على صدارة البوكس أوفيس مع الجزء الثاني من بلاك بانثر الذي يصارع من أجل تحقيق مليار دولار.



ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، يعود أبطال الجزء الأول للعمل على الجزء الثاني، وعلى رأسهم سام ورذينجتون وزوي سالدانا، وينضم لطاقم العمل نجوم جدد، منهم كيت وينسلت.

وكشف منتج الفيلم جون لاندو، تفاصيل قصة الجزء الثاني، حيث أوضح أن الزمن سيمر على أبطال القصة كما حدث في الواقع، موضحا أن "أفاتار 2" سيتتبع حياة جيك سولي ونيتيري بعد إنجابهما أطفال، حيث تعكر RDA صفو حياتهم العائلية المستقرة عندما يعودون للكوكب مجددًا.



ولفت إلى أنه عندما يظهر RDA يأخذ جيك أسرته إلى مكان آمن يطلق عليه الميناء، وهناك تواجه عائلة "سولي" تحديات لم يعهدوها من قبل؛ فهم بمثابة السمك الذي خرج من البحيرة، وعليهم أن يواجهوا هذا العام المختلف بيئيًا وثقافيًا.

واختتم: "أعتقد أن قوة قصة أفاتار 2 تكمن فيما يفعله المخرج جيمس كاميرون بأفلامه، فمن الصعب تصنيفها وفقًا لبند واحد بسبب العوالم المختلفة التي تتضمنها أعماله".