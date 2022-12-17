لن تصدق الفرق.. شاهد أول صور لليوتيوبر إسراء أحمد بعد إجرائها عمليتين

فأجات اليوتيوبر الشابة، إسراء أحمد، والمعروفة بلقب “أم روح حلوة” متابعيها عبر السوشيال ميديا بأول صور لها بعد إجرائها عمليتين علاجيتين استمرت مراحلهما على مدار أكثر من 100 يوم حيث بدأ هناك فرق واضع بين صورها قبل العملين وبعد، وهو ما أثار دهشة متابعيها ودعائها لها بأن يتم الله -عز وجل- شفائها.



أول صور لليوتيوبر إسراء أحمد “أم روح حلوة” بعد إجرائها عمليتين

أول صور لليوتيوبر إسراء أحمد “أم روح حلوة” بعد إجرائها عمليتين

مش بقدر أضحك أو أكل



نشرت إسراء أحمد “أم روح حلوة” مجموعة من الصور الأولى لها بعد إجرائها العملية التي قالت عنها بأنها “علاجية”،معلقة: “سلامو عليكو احب اطمنكم عليا، بصو عاوزاكم تنبهرو وتقولولي كلام حلو، والمفروض إن هنكمل بقى رحلة العلاج والعمليات ف ادعولي، هو انا لسا مش بقدر أضحك او أكل عشان لسا في خياطه في بؤي بس انا قولت افرحكم بيا معايا”.





وأضافت إسراء أحمد “أم روح حلوة” في منشور لاحق: “في ناس كتير حالتهم شبهه حالتي أو عندهم أطفال عندهم حالات مشابهه لحالتي وبيبعتولي يسألوني عن حاجات كتير فأنا هعمل فيديو اتكلم عن العمليتين، اللي عملتهم وعن التفصيل اللي ممكن تكونوا محتاجنها”.

وكانت من أبرز تعليقات متابعي إسراء أحمد “أم روح حلوة” على صورتها: “ما شاء الله يا سو ما شاء الله ايه الجمال ده العمليه فرقت اوى وحتى لو مكنتيش عملتيها انتى قمر كده كده اصلا ربنا يسعدك ويكمل شفاكى على خير وتخلصى رحله العلاج على خير ان شاء الله” ، “ماشاء الله نتيجه ممتازه بجد، هانت اهو خالص”.



إسراء أحمد أم روح حلوة

جدير بالذكر أنه في 8 أغسطس 2022م نشرت البلوجر إسراء أحمد منشور تعلن فيه عن خضوعها لعميلة، معلقة: “حابه اطمنكم عليا، أنا عملت العملية اللي كنت حكتلكم عليها بتاعت بؤي ادعولي ربنا يتمها على خير ويهون عليا التعب والوجع وانا حقيقي ممتنه لوجودكم”.



وعن التفاصيل، أوضحت أم روح حلوة: “العملية عبارة عن إني مركبه جهاز في وشيي حديد كده بيشد الوش لقدام عشان الفك اللي فوق يبقى في نفس سوى الفك اللي تحت، وده هيساعدني أكل احسن وحياتي عموما تكون أحسن”.



إسراء أحمد “أم روح حلوة”

إسراء أحمد “أم روح حلوة”

إسراء أحمد “أم روح حلوة” قبل العمليتين

أول صور لليوتيوبر إسراء أحمد “أم روح حلوة” بعد إجرائها عمليتين

صورة مصنوعة من تعليقات أحد متابعي إسراء أحمد بعد منشورها الأخير

وتابعت إسراء أحمد:“بروح كل يوم من إمبابه لحد مدينه نصر عشان أشد الجهاز لقدام فادعولي تتم على خير، أنا لسا الجهاز هيفضل في وشي شهر كمان أو أكتر، ولسا الدكتور هيحدد، أتمنى ربنا يكرمكم جميعا ويفرح قلوبكم زي ما بتفرحوني بسؤالكم عني”.



أما عن الصعوبات التي واجهتها البلوجر الشابة، إسراء أحمد، أشارت في 2 نوفمبر: “النهاردة اليوم ٨٦ بالجهاز، علمني حاجات كتير، حقيقي عيشت أيام صعبة مكنتش اتخيل نفسي همر بيها ولا هقدر اعيشها ، لو حد كان حكالي اني همر بكل ده مكنتش هصدق اني هقدر وهكمل ، الحمدلله اني مكمله ولسا هكمل وحاسه بشكر وحمد لربنا انه قدرني وعيشت في كل ده، وشكرا لنفسي إني حاولت بكل طاقتي إني أساعد نفسي، وشكرا لناس كتير موجودة حواليا على قد مقدرتهم، ادعولي ربنا يقويني، وأقدر اكمل الباقي لأني لسا قدامي شهر كمان عشان اشيل الجهاز. وشكرًا لوجودكم وشكرا لسؤلكم حقيقي”.





