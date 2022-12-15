سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

في ثوان معدودة، احترقت سيارة جديدة يمتلكها مواطن صعيدي في شارع كورنيش النيل بالقرب من مستشفي التأمين الصحي في مدينة بني سويف.

وفي أول تعليق متداول عبر السوشيال ميديا، قال أحمد مصطفي، إنه عندما رأى سيارته الجديدة تحترق صباحا بهذا الشكل المفاجىء جلس على الرصيف وردد: “اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها”.

وأضاف صاحب السيارة التي انتشرت صورا ومقاطع فيديو لاحتراقها بشكل كبير: “الحمد له على لطف ربنا الكبير، إنه العربية لما ولعت كنت عند الإشارة في مكان واسع بدون ناس ولا مباني قريبة مباشرة”.

وتابع: “فضل من الله إني كنت تجاوزت حدود المستشفي، وإنه كان بعدي على حدود 10 متر فقط قاعة مؤتمرات ومحليات حلويات، فلو كانت العربية قريبة كانوا هيتصابوا بأذي كبير، إضافة إلى إنه الحمد لله إني كان بيني والبيت دقيقتين وإنه لوكنت وصلت وركب معايه أولادي وأولاد العائلة وراء وقدام كان الموقف هيكون صعب جدا".

احتراق سيارة

وواصل: “الحمد لله على ستر ربنا، أنا كنت راكب مع سواق تاكسي بعد احتراق العربية قالي أنا لاحظت مشكلة بها وحاولت أوقفك بس ما عرفتش، مبينا: لولا سواق الأتوبيس اللي ورانا نبهنا عند الإشارة إلى مشكلة السيارة الجديدة اللي تمنها مليون و 200 ألف لكن الأمر أصعب توقعه”.

واختتم: “الحقيقة ولا كان أي حد هيقدر يعمل حاجة يوقف اللي حصل في ثواني بما فيها المطافي اللي جت سريعا، فنزلنا من العربية لاقينها مولعة من تحت وفوق، والاحتمال الأول لسبب الواقعة ”عيب في فيوز الكهرباء" وورد إنه الشركة المصنعة سحبت الي موجود منها بالسوق، ومازلنا في انتظار تقرير المعمل الجنائي للحسم".