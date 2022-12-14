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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احذري.. خطأ فادح في صالون تجميل بأستراليا كاد يفقد إصبع سيدة

خطأ فادح في صالون
خطأ فادح في صالون تجميل كاد يفقد أسترالية إصبع الإبهام

كادت سيدة أسترالية تبلغ من العمر 48 عاما أن تفقد إصبع الإبهام في يدها بسبب خطأ فادح من عامل في صالون التجميل. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأربعاء، فإن سو من مدينة بيرث الأسترالية ذهبت إلى صالون تجميل لعمل أكريليك

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خطأ فادح بصالون تجميل

ولسوء حظها، اعتقد فني صالون التجميل أن أظافر السيدة ليست الطبيعية وإنما اصطناعية فقام ببردها بشكل قاسي جدا ثم نقعها في الأسيتون ووضع مانيكير.

وأصيبت السيدة الأسترالية على إثر ذلك بعدوى بكتيريا المكورات العنقودية والتي كادت أن تفقدها إبهام يدها، كما أنه كان لابد من إزالة جزء من عظم إبهامها للقضاء على العدوى. 

وبنا على هذه التطورات الصحية للسيدة الأسترالية، فقد قضت حوالي 5 أيام في المستشفي لإجراء الفحصوات اللازمة قبل إزالة جزءا من عظم إبهام يدها. 

خطأ فادح في صالون تجميل كاد يفقد أسترالية إصبع الإبهام

ضرر بإصبع الإبهام

وقالت سو لشبكة “Nine News” الأسترالية: “أخبرتهم في الصالون أنها  أظافري الحقيقية، لكنهم استمروا في بردها"، لافتة: “ما زلت أعيش مع الخفقان المستمر وألم شديد في الإبهام”. 

وقررت الآن اتخاذ إجراءات قانونية ضد صالون الأظافر لفشلها في تلبية معايير النظافة أيضا.

خطأ فادح في صالون تجميل كاد يفقد أسترالية إصبع الإبهام

 

خطأ فادح في صالون تجميل كاد يفقد أسترالية إصبع الإبهام
خطأ فادح في صالون تجميل كاد يفقد أسترالية إصبع الإبهام

 

 

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