تعرفي على طريقة رائعة لعلاج الأظافر بعد إزالة الأكريليك

انتشرت في الفترة الأخيرة الأظافر الصناعية المعروفة باسم "أكريليك"، والتي بالطبع يبدو مظهرها رائعًا لكن قد يكون من الصعب إزالتها قليلًا حتى أنه يستلزم في بعض الأحيان الذهاب إلى صالون التجميل لإزالتها.



كما يمكن لبقايا الصمغ المستخم أن تضر بأظافرنا وتصبح الأظافر مجهدة وضعيفة بعدها، لذلك سنعرض طريقة لعلاج أظافرك حسب ما وردت في موقع "wiki how"



• الأدوات المستخدمة:-

- وعاء أو طبق

- مياه دافئة وصابون

- صنفرة أظافر أو مبرد

- أسيتون

- قطن

- ورق ألومنيوم

- قطعة قماش ناعمة

- فازلين

- زيت طبيعي

- منشفة



• الطريقة:



- غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون: سيكون من الجيد غسل اليدين بعد إزالة الأكريليك لأن بقايا الأسيتون ستجفف الجلد إذا بقي عليه؛ سوف يساعد الصابون الطبيعي على إبقاء الزيوت الطبيعية على الجلد .



- دعك اليدين بزيت طبيعي: دهن زيت طبيعي بشكل دائري على اليدين والأظافر ولحميتها، سيساعد على استعادة رطوبتها الطبيعية، كما أن زيت اللوز وزيت الزيتون مرطبات أظافر طبيعية جيدة ويمكن شراؤها من أي متجر عناية بالصحة والجمال أو من صيدلية.



- وضع الفازلين وأخذ راحة: سيكون من الجيد بعد القيام بكل هذا وضع الفازلين على الأظافر لتغذيتها وتنعيمها، ومن الضروري إعطاء مهلة للأظافر لترتاح دون وضع حتى أي طلاء أظافر لمدة أيام.

