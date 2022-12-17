دينا فؤاد تحكي كواليس عملها مع كريم عبد العزيز: بترعب قبل التصوير

حلت الفنانة دينا فؤاد، ضيفة على برنامج "سهرانين" مع الإعلامي أمير كرارة بقناة "أون"، للحديث عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والفنية.

وأوضحت دينا فؤاد خلال حوارها بالبرنامج،:":"الفوازير كانت عشقى وانا صغيرة وكنت متخيلة إني هـقدمها وأنا كبيرة ".

واضافت:" النجمة شريهان حالة استثنائية في تاريخ الفن المصري وكذلك النجمة الكبيرة نيللي".

وخلال الحلقة روت الفنانة طقوسها قبل أي دور، قائلة:" بترعب قبل التصوير وآخر تجربة فنية ليا كانت قدام كريم عبد العزيز وكنت قلقانة جدا".

وتواصل دينا فؤاد حاليا تصوير مسلسل حكايات الماميز مع الفنان خالد سليم، ويتكون المسلسل من 15 حلقة والمقرر عرضه قريبًا، والعمل معالجة درامية، ومن إخراج أحمد صالح، وهو من الأعمال الاجتماعية الهامة التي تدور في إطار الواقع المجتمعى، وما تعيشه الأسر المصرية، وتراهن دينا فؤاد على دورها في هذا العمل الذي سيعد نقلة حقيقية في مشوارها الفنى.