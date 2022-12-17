الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، على مدار يومي 17-18 ديسمير الجاري ؛ للكشف والعلاج مجانًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التخصصات الطبية تشمل نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل".

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستكون بمحافظات (سوهاج - المنوفية - بني سويف- سوهاج - قنا -المنوفية - اسوان- مطروح -الغربية -البحر الاحمر- البحيرة- دمياط ) .

قوافل طبية

«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، بدء من اليوم 11 ديسمبرحتى 20 من الشهر الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

الأحمر، ومجول مركز سمنود بمحافظة الغربية، وساحل العميد مركز الحمام بمحافظة مطروح، والنواهض مركز أبو تشت بمحافظة قنا، وبيت خلاف مركز جرجا بمحافظة سوهاج، وبني عقبة مركز ببا بمحافظة بني سويف، ومنشأة النور مركز السادات بمحافظة المنوفية، وتوماس وعافية مركز أسوان بمحافظة أسوان.

وتابع «حسنين» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 15 و16 من الشهر الجاري بمنطقتي وحدة التلاتة مركز الصالحية بمحافظة الشرقية، ووادي فيران مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء.

ونوه «حسنين» إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى، يومي 16 و17 ديسمبر بمناطق الزبو حي الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، ومركزطبي عزبة النصر حي البساتين بمحافظة القاهرة، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنشأة نظيف مركز سمنود بمحافظة الغربية.



استطرد أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بمناطق الفهمية مركز طامية بمحافظة الفيوم، ونزلة عمارة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والسيد خليل مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وكفر علي شرف الدين مركز كفر شكر بمحافظة القيوبية، ودير تاسا مركزساحل سليم بمحافظة أسيوط، ووادي الحسوة مركز أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وذلك يومي 17 و18 من الشهر نفسه.



وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 18 و19 ديسمبر بمناطق الجلاء مركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم بمحافظة القاهرة، والحكمة مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وأم الحويطات وقرية النصر مركز سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وتابع «إسماعيل» أنه سيتم إطلاق 8 قوافل طبية يومي 19 و20 ديسمبر بمناطق بغداد مركز التحرير بمحافظة البحيرة، وبوحدة بني صالح مركز بلبيس بمحافظةالشرقية، وصندفا مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ومركز شباب أم العزم بحي القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وغوط الوز مركز براني بمحافظة مطروح، ومنطقة ميت العز مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وبئر 5 مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، ونجع علواني مركز الطود بمحافظة الأقصر.