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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديشامب: بعض جماهير فرنسا تتمنى تتويج ميسي بكأس العالم

ديشامب وميسي
ديشامب وميسي

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن بعض الجماهير الفرنسية تتمنى تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 على حساب الديوك، من أجل ليونيل ميسي، قائد التانجو.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة التانجو:" نريد أن نكون في أفضل حال أمام الأرجنتين غدا، لا نشعر بأي قلق أو توتر قبل النهائي، علينا الاحتفاظ بتزكيزنا من أجل تحقيق هدفنا وهو الفوز باللقب".

أضاف:" أعرف أن منتخب الأرجنتين يحظى بدعم كبير مع كل أنحاء العالم، حتى في فرنسا بعض الجماهير تتمنى تتويج ميسي بكأس العالم".

 

الأرجنتين ضد فرنسا:
 

يدخل منتخب الأرجنتين نهائي كأس العالم تحت شعار “الثأر والتتويج”، حيث يأمل ميسي ورفاقه  في الثأر من خسارته أمام فرنسا 4-3، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2018، كما يأمل التانجو في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه آخر 36 عاما.

ويحلم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب المونديال، خاصة وأنها هذه النسخة ستكون المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم، بسبب تقدمه في العمر.

واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بخسارة كارثية أمام السعودية بنتيجة 2-1،  ثم فاز على المكسيك 2-0 وتغلب على بولندا بنفس النتيجة، ليصعد متصدرا للمجموعة الثالثة.

وفي الدور ثمن النهائي تغلب منتخب الأرجنتين على أستراليا بهدفين مقابل هدف، بينما تفوق على هولندا في ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وحقق الأرجنتين فوزا عريضا على كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور نصف النهائي، وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز بلقب كأس العالم مرتان ( 1978- 1986)
على الجانب الآخر، يستهدف منتخب فرنسا التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، حيث توج الديوك بالنسخة السابقة من المونديال على حساب كرواتيا (4-2) في المباراة النهائية.

وافتتح منتخب فرنسا مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بانتصارا ساحقا على أستراليا 4-1، ثم تغلب على الدنمارك 2-1، في الجولة الثانية، وخسر أمام تونس 1-0 في ختام دور المجموعات، ليتصدر في النهاية ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا 3-1 في دور الـ 16، وتفوق على إنجلترا 2-1 في ربع النهائي، وأخيرا تغلب على المغرب 2-0، في الدور نصف النهائي.

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