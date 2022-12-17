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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان يلتقي ممثلي القطاعات الحكومية بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة وذلك قبيل عقد اجتماعه التنسيقي لنشر ثقافة  حقوق الإنسان مع ممثلي القطاعات الحكومية والوحدة العامة والوحدات الفرعية  لحقوق الإنسان بمراكز المدن والاحياء وبحضور الجهات التنفيذية وبمشاركة الشباب الممثلين عن بعض الجهات، وذلك بحضور محمد ممدوح عضو المجلس، وجمال بركات مدير لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بالمجلس بالديوان العام.

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وأشاد محافظ الغربية بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد جزء من تنفيذ  استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة مـن خلال بناء المجتمع عادل يتمتع بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية، وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وتعزيز مبادئ الحوكمة.

وأضاف رحمي أن الدولة في جمهوريتها الجديدة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى لتعزيز التوجه القائم علي احترام حقوق الإنسان من خلال دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة. 

وعقب اللقاء  اجتمع وفد المجلس بعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة والتي  استعرضت الجهود التي بذلت خلال العام المنصرف لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

في ذات السياق استعرضت لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس خطتها المستقبلية وأهدافها من ( تكوين فهم وثقافة مشتركة في المجتمع لقيم ومبادئ حقوق الإنسان ،الالتزام بأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتوسع في برامجها الثقافية وإدراج أنشطة متنوعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن في المجتمع وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تعزيز الثقافة المجتمعية بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، تصميم برامج تدريبية متخصصة ومستمرة للعاملين في مجال حقوق الإنسان ونشرها من خلال وسائل الإعلام ، التوسع بالبرامج والأنشطة على أكبر قدر ممكن في المحافظة وتمكين الشباب والمجتمع المدني من المشاركة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتثبيت مقررات خاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لجميع الدورات والندوات).

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كما عرض أعضاء اللجنة على  الحاضرين دورهم في الفترة القادمة من توسع مفهوم حقوق الإنسان ونشره في المجتمع و بين الشباب والطلاب، وتوحيد مصطلحاته بهدف تدريب جيل جديد واعي  مثقف ولديه المعرفة الكاملة عن حقوقه وواجباته بالإضافة إلى مشاركة الشباب في الفاعليات التي سوف تقوم بها اللجنة.

وفي هذا الصدد أوضحت راندا السملاوي أن محافظة الغربية كان لها السبق في إقامة العديد من الندوات لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على مدار العام الحالي من خلال الندوات التي نظمتها الوحدة العامة لحقوق الإنسان والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تعمل الوحدات على تنفيذ المحور الثالث والخاص بحقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن والمحور الرابع  والخاص بنشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بالاشتراك مع وحدات تكافؤ الفرص ووحدات حماية الطفل .

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