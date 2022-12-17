كيم كاردشيان تخطف الأنظار بإطلالة استثنائية.. شاهد

اعتاد متابعو نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على إطلالاتها الاستثنائية والجريئة، التى تعكس أنوثتها وقوامها الممشوق بين حين لأخر مما جعلها محط أهتمام وإعجاب الكثيرين.

وبدت كيم كاردشيان بإطلالة ملفته مرتدية ببنطال أنيق، ونسقت عليه كروب توب لبنى مكشوف البطن، ما أبرز أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا جذابا، ليتماشي مع لون بشرتها.



وولدت كيم كاردشيان في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل إسكوتلاني، كما اكتسبت أهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنه ليست ممثلة فقط، بل إنه ا ايضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، كما إنه ا تعمل رائدة أعمال.



تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004،وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو،ولكن انفصلا ايضًا عام 2013،وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانيية ويست وانجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.