حاولوا يقطعوا لساني.. إعلامية شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية خلال لقائها في برنامج ألبوم حياتي على قناة الجديد تفاصيل صادمة عن محاولة اغتيالها.



وقالت نضال الأحمدية: “اتنين ظباط عاقبوني هما اللي دبروا محاولة قتلي، 97 ضربة برأسي وشي مخيط وحاولوا يقطعوا لساني”.

تابعت : “مبقاش عندي أسنان، فنانة قالت لي متصدقيش أنا ما بدي أقتلك، ولا أعرف أن زوجي يدبر لقتلك”.



ابتزها عاطفيا .. نضال الأحمدية تفجر مفاجأة صادمة عن علاقة صباح بابنها

كشفت الإعلامية نضال الأحمدية عن اسرار في حياة النجمة صباح ؛ خلال لقائها في برنامج ألبوم حياتي .

وأوضحت نضال الأحمدية أن صباح كانت تخبرها بكل أسرارها، مشيرة إلى أنّ في الوسط الفني الجميع يرتاح للحديث معها.

وكشفت عن أن هناك العديد من الأسرار عند صباح، لافتة إلى أنّها قد اضطهدت كثيرا، خصوصًا من أولادها.

وأضافت أن صباح اضطهدت من ابنها حيث استغلّها، وابتزها عاطفياً، مؤكدة أن صباح ظلمت.

نضال الأحمدية وشقيق شيرين



فجرت الإعلامية نضال الأحمدية، مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت إن شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب طعنها بالسكين والمطواة وارغمها على دخول المستشفي .



وقالت نضال الأحمديةعن خلال لقائها ببرنامج ألبوم حياتي، :شقيق شيرين عبد الوهاب جالها بالمطواة وضربها كتير، شيرين ما بتكذب ولا تتصنع، أخوها وأمها أذوها، وحسام حبيب بيحبها، عندها رعب من أخوها وأمها، حتى الآن مش قادرة تستوعب إن أمها طلعت قالت إنها مدمنة، في صخره جواها.

وتابعت نضال الأحمدية: محمد أخو شيرين من أذكى الناس بس في الشر، وشيرين ضحية، وما تتعاطى المخدرات كلهم كذابين، حطها جوا المستشفى وغير اسمها، لو ماتت مكنا نعرف.. وغيرت موقفي مع الأسرة لأني عرفت أشياء جديدة، شيرين بحاجة لنحبها، والضحية شيرين والجلاد كل اللي شاركوا في قضيتها.