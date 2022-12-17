شاهد... ظهور مميز لـ بيج رامي في نهائيات مستر أولمبيا 2022

ظهر البطل المصري بيج رامي بشكل مميز، أثناء العرض الفردي لنهائيات بطولة مستر أولمبيا لاس فيجاس 2022.

وتوج بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا مرتين على التوالي أعوام 2020، 2021، ويسعى لحصد البطولة لتصبح المرة الثالثة له على التوالي.

وانطلقت منافسات النسخة الحالية من بطولة مستر أولمبيا، خلال الفترة من 15 إلى 18 من ديسمبر الجاري، وذلك بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي النسخة الجديدة من مستر أولمبيا لعام 2022، ينافس 8 لاعبين من فريق كوسكواد، وهم:

1- بيج رامي حامل لقب مستر أولمبيا للعام الثاني علي التوالي في الوزن المفتوح.

2- محمد شعبان.

3- محمد امبابي.

4- احمد شكري.

5- الصيني يونج.

6- السوري ميشيل دعبول.

7- محمود المغربي.

8- بينما انسحب المصري حسن مصطفى لظروف صحية.