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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على جثة رضيع بعد غرق زورق مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

مركب هجرة غير شرعية
مركب هجرة غير شرعية

عثر على جثة رضيع يبلغ شهرين بعد غرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس في اليونان وفق ما ذكر الطبيب الشرعي لوكالة فرانس برس السبت.

ونقل الرضيع إلى المستشفى، حيث أعلنت وفاته، وفق ما أفاد الطبيب ثيودوروس نوسياس.

وانقلب قارب مطاط يحمل مهاجرين معظمهم من إفريقيا بعد اصطدامه بصخور في منطقة فارا، بحسب مصادر في مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس.

وخلال عمليات الإنقاذ، تم العثور على 30 رجلاً وامرأة وطفلاً سالمين، وفق حصيلة لخفر السواحل. كما تم إنقاذ شخصين مصابَين بجروح طفيفة، ليرتفع عدد الناجين إلى 32.

ووفقًا لخفر السواحل اليونانيين، تم إنقاذ 1500 شخص خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 مقارنة بأقل من 600 العام الماضي.

ومنذ بداية العام، غرق 360 شخصًا فروا من الحروب والفقر في إفريقيا أو آسيا للوصول إلى أوروبا في شرق المتوسط، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتتضاعف المآسي الإنسانية بسبب المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون الذين يستخدمون قوارب صغيرة للإبحار في أحوال جوية قاسية في الخريف والشتاء.

وفي 11  أكتوبر، قضى  ما لا يقل عن ثلاثين شخصًا في غرق قاربين قبالة جزيرتي ليسبوس وكيثيرا. وخلال حادثة الغرق الأخيرة التي أودت بثمانية أشخاص على الأقل، قام المسعفون بإنقاذ عشرات الناجين معظمهم من العراق وإيران وأفغانستان، بواسطة رافعة.

وفي مطلع نوفمبر، قضى أكثر من 21 شخصًا وفقد العشرات جراء حادثي غرق متزامنين قبالة جزيرتي ساموس وإيبويا.

ونهاية نوفمبر، تم إنقاذ حوالى 500 مهاجر في البحر قبالة جزيرة كريت مما دفع أثينا إلى الدعوة "لتضامن" أوروبي لتوزيعهم.

رضيع اليونان غرق قارب مهاجرين

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