الأول من نوعه..إطلاق قمر صناعي للبحث عن أسباب التغيرات المناخية على الأرض

بدأت وكالة ناسا الأمريكية في إطلاق أول صاروخ من نوعه لإجراء أول مسح علمي للمسطحات المائية على كوكب الأرض.





وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، انطلق أحد صواريخ شركة «سبيس إكس» من ولاية كاليفورنيا الأميركية حاملاً قمراً صناعياً أميركياً فرنسياً مصمماً لإجراء مسح عالمي للمسطحات المائية في كوكب الأرض؛ ما يسلط ضوءاً جديداً على آليات تغير المناخ وعواقبه.



وقد انطلق صاروخ فالكون تسعة، الذي تملكه وتشغله شركة إطلاق الصواريخ التجارية المملوكة للملياردير إيلون ماسك بموجب عقد مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الساعة 3:46 صباحاً بتوقيت منطقة المحيط الهادي (1146 بتوقيت جرينتش) من قاعدة فاندينبيرغ التابعة لقوة الفضاء الأميركية، على بعد نحو 275 كيلومتراً شمال غربي لوس أنجليس، حسب تقرير وكالة «رويترز».



وتشمل حمولة الصاروخ، وهي القمر الصناعي لتضاريس المسطحات المائية والمحيطات، رادار موجات دقيقة بتقنية متقدمة لجمع قياسات عالية الجودة للمحيطات والبحيرات والخزانات المائية والأنهار في نحو 90 في المائة من الكرة الأرضية.



ويقول الباحثون، إن البيانات، التي ستُجمع من مسح الرادار للكوكب مرتين على الأقل كل 21 يوماً، ستُستخدم في تعزيز نماذج حركة مياه المحيطات، وتحسين تنبؤات الطقس والمناخ، والمساعدة في إدارة إمدادات المياه العذبة الشحيحة في المناطق التي تواجه جفافاً.