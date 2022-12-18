آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست ضد نتنياهو

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، أمام مبنى البرلمان “الكنيست”، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع الإلكتروني مفزاك لايف، أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بدعوى أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.

وأكدت صحيفة “هاآرتس” العبرية أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".

ودعا الجنرال يعالون، المتظاهرين، إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.

