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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الهيئة العربية: مركز التصنيع الرقمي يعتمد على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة

صدى البلد

قال اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة تتجه إلى تعميق وتوطين الصناعة في مصر”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية": "مركز التصنيع الرقمي من الممكن أن يصنع أشياء كثيرة جدا، لكن بدأنا أولا بأشياء مطلوبة للمشروعات التنموية وخاصة مشروع القرن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لذلك بدأنا بطلمبات الصرف الصحي”.


وأضاف: "الهيئة العربية للتصنيع فكرت في هذا الأمر بجدية وتم إنشاء مركز التصنيع الرقمي بحلوان الذي يعتمد على الرقمنة ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة”.

المبادرة الرئاسية الهيئة العربية للتصنيع الثورة الصناعية الرابعة العربية للتصنيع برنامج التاسعة توطين الصناعة

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