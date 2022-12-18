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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 3 أسابيع من طرحها.. «بيتكلم عليا» لجورج وسوف تتخطى 6 ملايين مشاهدة

جورج وسوف
جورج وسوف

تخطت  أغنية بيتكلم عليا للمطرب جورج وسوف حاجز ال 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بثلاث اسابيع

الأغنية من كلمات الشاعر المصريّ أمير طعيمة، وألحان الفنّان اللبنانيّ زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

الأغنية من إنتاج رودولف جبر، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وقد جاءت فكرة الكليب مميّزة كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجميْ التمثيل السورييْن عابد فهد، وعبد المنعم عمايري، لتكون البطولة النسائيّة من نصيب النجمة اللبنانيّة زينة مكّي.

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تورتة وصور تذكارية.. جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة بيتكلم عليا

احتفل المطرب جورج وسوف مؤخرا بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا” مع فريق عمل الأغنية، وذلك بعد تحقيقها نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

جورج وسوف امير طعيمة مواقع التواصل الاجتماعي عابد فهد طريق

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