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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد خطاب: نوع واحد من أدوية السكر يفيد في التخسيس

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر وأستاذ الغدد الصماء بطب القصر العيني، إن هناك بعض من أدوية السكر الحديثة بها جزء تعمل علي المعدة وتؤدي إبطاء عملية المعدة وتعطي احساسا بالشبع وتعمل على مراكز المخ للإقلال من فتح الشهية والرغبة في الأكل وتزيد من الإحساس بالشبع.

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وأضاف "محمد خطاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن جميع الأبحاث والدراسات الحديثة أثبتت بالفعل أن هذه الأدوية تعمل علي إنقاص الوزن، مشيرا إلى أن هذه الأدوية لها تأثير إيجابي على منع حدوث أزمات قلبية.

وتابع الدكتور محمد خطاب أن الأجهزة الرقابية في مصر لم تجز هذه الأدوية الخاصة بعلاج مرض السكر كأدوية لعلاج السمنة، ولكن هناك نوع واحد من أدوية السكر تجز لعلاج السمنة، ولكن بكميات مختلفة.

https://fb.watch/hu62zLnQNI/?mibextid=NnVzG8

انقاص الوزن مرض السكر القصر العينى هيئة الدواء السمنة علاج السمنة

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