أهم الأخبار.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21.. ظهور مميز لـ بيج رامي.. ساويرس يرد على صورة رصيده المالي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية ، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية نرصد أبرزها في أهم الأخبار.
للأسف قلة أدب | ساويرس يرد على صورة متداولة برصيده المالي
حفرة 40 مترا.. حبس 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالبساتين
العرض النهائي لـ مستر أولمبيا 2022.. ظهور مميز لـ بيج رامي وتفاعل الجماهير|صور
صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني
الفرصة الأخيرة لمشاهدة شهب التوأمان الآن.. شاهد الظاهرة البديعة
مصطفى كامل عن أزمته مع ويجز: كلمت مدير أعماله بنفسي وتجاهل مكالمتي
علي جمعة يكشف عن شكل عرش الرحمن وصفات من يستظلون به يوم القيامة
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي
شك في وجود علاقة عاطفية بينهما.. شخص يقتل زوجته وآخر بالشرقية
رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن