حفرة 40 مترا.. حبس 10 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 10 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل إحدى العقارات بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام بعض الأشخاص بالتردد على عقار كائن بدائرة القسم وقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخله.

تم إستهداف العقار، وأمكن ضبط 10 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم وبداخلها حفرة بعمق 40 متر وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.