علي جمعة يكشف عن شكل عرش الرحمن وصفات من يستظلون به يوم القيامة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن شكل ومفهوم عرش الرحمن ، منوها أن صاحب العرش له السلطة والتقدم والكلمة العليا.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن العرش فوق الجنة، فسقف الجنة هو بداية عرش الرحمن، وهو شئ عظيم جدا لدرجة أن النبي حثنا على أن نسأل الله بالفردوس الأعلى التي هي تحت عرش الرحمن.

وأضاف علي جمعة، أن العرش مخلوق عظيم منوها أن عرش الرحمن فيه صفة جميلة وهي أنه يستظل تحته المؤمنون المتحابون في الله وكذلك هناك سبعين صفة من شأن أصحابها أنهم يستظلون بعرش الرحمن من حر الشمس يوم تدنو من الرؤوس.

وتابع علي جمعة: من هذه الصفات التي يستظل أصحابها بعرش الرحمن يوم القيامة، المؤذن للصلاة، المتحابين في الله، الإمام الذي يحبه المأمومين، مرتل القرآن.