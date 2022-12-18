مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

شراء شقة الزوجية حلم كل شاب مقبل على الزواج، حيث يبحث كثير من المواطنين عن شراء شقة الزوجية بأسعار منخفضة التكاليف أو بأقساط مريحة وفترة تقسيط طويلة، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي يستطيع أي شاب أن يحصل على وحدة سكنية مناسبة لظروفه الاقتصادية بتمويل مناسب له.

تمويل شراء شقة الزوجية

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي، خدمة تمويل شراء شقة الزوجية لمحدودى الدخل، وبأطول فترة سداد وأقل فائدة على الاقتراض،وتهدف الخدمات المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى الي المساعدة في اتمام تجهيز شقه الزوجيه للمتزوجين حديثا علي الا يتعدي تاريخ وثيقه الزواج او محضر الخطبه 7 سنوات

الفئة المستهدفة لتمويل الشقق

يستهدف بنك ناصر الاجتماعى فى شراء شقة الزوجية، خاصة موظفي الحكومه من القطاع العام واصحاب المعاشات وورثه المعاشات واصحاب الاوعيه الادخارية، وبأسعار مخفضة .

شروط الحصول على المنح

يحصل المواطن على منح ودعم تمويل شقة سكنية، من خلال بنك ناصر الاجتماعى فى تمويل شراء شقة سكنية حسب قيمه الراتب او المعاش بنسبة عبء دين 75%

سعر العائد ببنك ناصر الاجتماعى

حدد بنك ناصر الاجتماعى، نسبة 11.5% سنويا على العائد .

قيمة المصاريف الإدارية

حدد بنك ناصر الاجتماعى فى تمويل شقة سكنية للمقبلين على الزواج حيث يتم حساب نسبه 1,5% مصاريف إداريه من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح

مدة تمويل الشقة السكنية

حدد بنك ناصر الاجتماعى المدة الزمنية لتمويل شقق الزوجية وتصل ل 10 سنوات

غرامات التأخير

حدد بنك ناصر الاجتماعى فى تمويل شقق الزوجية للشباب المقبلين على الزواج حيث يتم إحتساب غرامات التأخير بنسبة 1,5% شهريا من قيمة القسط الشهرى

الضمانات المطلوبة

وحول الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل من بنك ناصر الاجتماعى لشراء شقة الزوجية كالاتى :-

أصحاب المرتبات : تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهرى مع تقديم ضامن من العاملين من جهة حكومية أو وثيقة مخاطر عدم السداد - التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

أصحاب المعاشات : تحويل المعاش على البنك , ووفقا للضمانات السابقة

ورثة المعاشات : تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم : تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد إثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية

أصحاب الودائع الادخارية : تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدى , تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقه من العميل بالخصم من الوديعه وعائدها دون الرجوع إليه

إجراءات شراء شقة الزوجية

كما حدد بنك ناصر الاجتماعي إجراء الحصول على تمويل شقة الزوجية حيث اشترط طلب الحصول على التمويل ، والرقم التأميني لطالب التمويل، وصورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال مرفق حديث، وبيان مفردات الدخل، وصورة وثيقة زواج أو محضر الخطبة للمسيحين.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ان بنك ناصر الاجتماعى، خلال افتتاحها فرع حى الأسمرات، يسعى الى التثقيف المالى والاقتصادى و يعمل على عدة برامج منها يقود حملة على تأسيس شقق الزوجية الاقتصادية والزكية حتى لا يكون هناك مغالاة فى تكاليف الزواج للشباب .