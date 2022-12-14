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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قيمة معاشات تكافل وكرامة الجديدة ومواعيد الصرف| تفاصيل

صرف معاشات تكافل
صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بدء الصرف مستحقي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة فى منتصف كل شهر، ومن المقرر توافر معاشات تكافل وكرامة عن   شهر ديسمبر غدا  الخميس 15 / 12 / 2022  من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة بمنافذ الصراف الآلية وفروع بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد، وذلك متضمنة الزيادة الجديدة.

عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

يبلغ عدد مستحقي الدعم النقدي تكافل وكرامة 5 ملايين أسرة لتيسير صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022، وذلك بدءًا من الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 من خلال كارت ميزة، وتهيب وزارة التضامن أنه سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023،  واستبدالها بكارت ميزة  و أن تغييرالبطاقة إلى كارت  ميزة  لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة ميزة، وتسليم البطاقة القديمة.

قيمة معاشات تكافل وكرامة الجديدة

برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، ويتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، لافتة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

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موانع صرف تكافل وكرامة

 وأشارت إلى أن موانع صرف تكافل وكرامة تتمثل في أن استمرار صرف دعم تكافل وكرامة، مرتبط بشروط أبرزها، عدم زواج الأطفال قبل سن 18 سنة، وإجراء 3 زيارات على الأقل  للوحدة الصحية للمتابعة الصحية للأطفال أقل من 6 سنوات ووزنهم وإعطائهم مختلف التطعيمات\

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

  •  صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر
  • صور إيصالات استهلاك كهرباء 
  • شهادة كشف طبي  رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
  • صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة.
  • صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل وكرامة.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

  • أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.
  • أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.
  • عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.
  • ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.
  • عدم امتلاك سيارة.
  • ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.
  • لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.
  • يتم من خلال مديرية التضامن التابع لها المتقدم إجراء البحث الميدانى للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة  .

 

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