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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلحق استبدل.. إلغاء كارت تكافل وكرامة القديم بداية من يناير | أعرف السبب

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، عن السماح بفرصة أخيرة للمستحقين ل معاشات تكافل و كرامة ، للقيام بسرعة استبدال كارت البطاقات القديمة، واستلام كارت ميزة قبل نهاية الشهر الجارى.

وقررت وزارة التضامن، وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة بداية من شهر يناير ٢٠٢٣ .

صرف معاشات تكافل وكرامة

ويصرف المستحقين لبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة عن  شهر ديسمبر الخميس القادم، من خلال منافذ الصرف باستخدام كارت ميزة .

وتستعد ووزارة التضامن الاجتماعى لعملية بدء صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ للمستحقين البالغ عددهم  5 ملايين أسرة لتيسير صرف مستحقات شهر ديسمبر 2022، وذلك بدءًا من الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022 من خلال كارت ميزة.

وقف البطاقات الزرقاء

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى ، أنه سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023،  واستبدالها بكارت ميزة  و أن تغييرالبطاقة إلى «ميزة» لا يحتاج سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بجميع المحافظات لاستلام بطاقة «ميزة»، وتسليم البطاقة القديمة.


قيمة معاشات تكافل وكرامة

وأكدت التضامن أن برنامج تكافل وكرامة يدعم أكثر من 4.5 مليون طالب بمختلف الفئات، مشيرة إلى أنه يتم صرف لكل طفل أقل من 6 سنوات 60 جنيهًا شهريا، و80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية، و100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا في المرحلة الثانوية، و200 جنيه للطالب الجامعي، لافتة إلى أنه يتم صرف 500 جنيه للأسرة المستفيدة من تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و 450 جنيهًا شهريًا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة، و350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

و تهيب وزارة التضامن الاجتماعى،  بالأسر المستحقة معاشات تكافل و كرامة بتسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات "ميزة" حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم الشهرية  بدءًا من شهر يناير 2023 حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة الخاصة بصرف معاشات تكافل وكرامة . 

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"  القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات "ميزة" البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها.

وأوضحت الوزارة، أنه يشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضاً لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة.

كما تهيب وزارة التضامن الاجتماعى  بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".

وقالت  نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي ، إنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

جدير بالذكر أن الأسر المستفيدة المستحقين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتهم المالية في يوم ١٥ من كل شهر بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف فى المواعيد المقررة للصرف من خلال ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، أو ماكينات الصراف الآلي من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات باستخدام الكارت .

وانتظمت عمليات الصرف للمستحقين من برنامج تكافل وكرامة طوال الشهور الماضية كما تم تسليم كافة المواطنين الكروت الخاصة بهم “ ميزة ” بدل البطاقات الزرقاء القديمة والتى انتهت عمليات التعامل معها .

جدير بالذكر ، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت فى أكتوبر الماضى حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، وجاءت حزمة القرارات كالتالي: منها  زيادة ١٠٠ جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد و عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم ١٩٢ ناديا. وذلك من خلال شهر اكتوبر
- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

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