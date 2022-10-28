في الصباحية.. عروس تجمع مجوهراتها وأموالها وتهرب من شقة الزوجية بالهند

استيقظ عريس في الهند في اول يوم عقب ليلة زفافه و لم يجد زوجته في المنزل، و اكتشف انها تركت له رسالة اخبرته فيها انها اخذت مجوهراتها و بعض المال و الاجهزة المنزلية و غادرت و طلبت منه الا يحاول الوصول اليها .



وفقا لما ورد في صحيفة " إنديا بريس" فإن عروس هندية تسببت في إثارة الجدل بين المواطنين بسبب هروبها في أول يوم زواج و خروجها من المنزل بمجوهراتها و تركها رسالة لزوجها بألا يحاول الإتصال بها أو الوصول إليها بأي طريقة فهي لا ترغب في إستكمال حياتها بجانبه .

هربت في الصباحية



و بحسب ما نشرته الصحيفة فإن الشرطة الهندية تلقت بلاغ من شاب هندي في أول يوم له في الزواج يطلب من الشرطة البحث عن زوجته ومحاكمتها و اتهمها بسرقة أجهزة منزلية من منزل الزوجية و الهروب بها في أول أيام الزواج .

عروسة تهرب يوم الصبحية



أوضح الشاب انه استيقظ من النوم في أول أيام الزواج و لكنه لم يجد زوجته بجانبه فقام بالبحث عنها في أرجاء المنزل و لكنه لم يجدها، و لكن وجد رسالة على هاتفه من زوجته نخبره أنها غادرت المنزل و لا تريد أن تعيش معه ولا يحاول الإتصال بها و أغلقت هاتفها .



جدير بالذكر أن العريس أكد عدم وقوع أية خلافات بينهما في فترة الخطوبة أو حتى في ليلة الزفاف حتى تغادر المنزل بتلك الطريقة، و اللافت في الأمر أنها أخذت ملابسها و مجوهراتها و بعض الأغراض المنزلية خفيفة الحمل .