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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في الصباحية.. عروس تجمع مجوهراتها وأموالها وتهرب من شقة الزوجية بالهند

عروسة تهرب يوم الصباحية
عروسة تهرب يوم الصباحية

استيقظ عريس في الهند في اول يوم عقب ليلة زفافه و لم يجد زوجته في المنزل، و اكتشف انها تركت له رسالة اخبرته فيها انها اخذت مجوهراتها و بعض المال و الاجهزة المنزلية و غادرت و طلبت منه الا يحاول الوصول اليها . 


وفقا لما ورد في صحيفة " إنديا بريس" فإن عروس هندية تسببت في إثارة الجدل بين المواطنين بسبب هروبها في أول يوم زواج و خروجها من المنزل بمجوهراتها و تركها رسالة لزوجها بألا يحاول الإتصال بها أو الوصول إليها بأي طريقة فهي لا ترغب في إستكمال حياتها بجانبه . 

هربت في الصباحية


و بحسب ما  نشرته الصحيفة فإن الشرطة الهندية تلقت بلاغ من شاب هندي في أول يوم له في الزواج يطلب من الشرطة البحث عن زوجته ومحاكمتها و اتهمها بسرقة أجهزة منزلية من منزل الزوجية و الهروب بها في أول أيام الزواج .

عروسة تهرب يوم الصبحية


أوضح الشاب انه استيقظ من النوم في أول أيام الزواج و لكنه لم يجد زوجته  بجانبه فقام بالبحث عنها في أرجاء المنزل و لكنه لم يجدها، و لكن وجد رسالة على هاتفه من زوجته نخبره أنها غادرت المنزل و لا تريد أن تعيش معه ولا يحاول الإتصال بها و أغلقت هاتفها . 


جدير بالذكر أن العريس أكد عدم وقوع أية خلافات بينهما في فترة الخطوبة أو حتى في ليلة الزفاف حتى تغادر المنزل بتلك الطريقة، و اللافت في الأمر أنها أخذت ملابسها و مجوهراتها و بعض الأغراض المنزلية خفيفة الحمل .

عريس ليلة زفاف مجوهرات المال الأجهزة المنزلية منوعات ترفيه

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