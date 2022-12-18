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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض يصل لـ 30% |أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة والأسواق اليوم

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 


وتطرح وزارة الزراعة اللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها ، وذلك تخفيفا على المواطنين ، كما أنها تطرح الكبدة والسجق وجميع منتجات اللحوم  .

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200 جنيه للكبدة .. أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم السبت 17 ديسمبر 2022

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أسعار اللحوم البلدية والمجمدة اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

تسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 145 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

ويتراوح سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو فى الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145 إلى 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة ، وذلك وفقا لتصريحات شعبة القصابين.

أسعار اللحوم الضأن


وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180 إلى 195 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 إلى 195 جنيها، والكبدة الضأن 180 إلى 195 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 حتى 130 جنيها للكيلو.

 

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