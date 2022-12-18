تفضل البنات بإستمرار السيارات من فئة الـ“هاتشباك” فهي الأقرب لهن، ومع إرتفاع أسعار السيارات “الزيرو” أصبح الإتجاه لدي سوق المستعمل حيث السعر القليل والخيارات الأكثر، ومن بين السيارات النسائية تأتى شيري هاتشباك “كيو كيو”.

وفقاُ لمنصة بيع السيارات المستعملة “أونلاين” الأشهر فى مصر، جاء عرض على سيارى شيري هاتشباك “كيو كيو” موديل 2008 بسعر 70 ألف جنيه فقط، ذات الحجم الصغير واعتماديتها فى استهلاك الوقود، وبالتالى تساعد أى بنت تبدأ فى تعلم القيادة واقتناء سيارتها الخاصة.

عربية للبنات.. كيو كيو بـ 70 ألف جنيه فقط

جاءت سيارة شيري كيو كيو موديل 2008 بمحرك سعة 1000 سي سي بقوة 57 حصان، مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وتستهلك 5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

عربية للبنات.. كيو كيو بـ 70 ألف جنيه فقط

تأتى شيري كيو كيو موديل 2008 بحجم معقول يوفر لشخصين بالغين فى المقدمة، وأخر فى الخلف أو طفلين، مع عجلة قيادة بسيطة، مزودة بعدادات قراءات سهلة للسيارة.

للبنات الجديدة فى السواقة.. عربية "كيو كيو" هاتشباك بـ 70 ألف جنيه

وبحسب مالك السيارة لم تحصل شيري كيو كيو موديل 2008 على أى دهان سواء كان داخلي أو خارجي فهي بحالة المصنع، بينما العداد بلغ 200 ألف كيلومتر حتي الآن، وهي باللون البرتقالي، وللعلم كان الظهور الأول لهذه السيارة فى عام 2003.