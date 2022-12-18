تفاصيل فحص 214 ألف رضيع ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية|فيديو

كشفت الدكتورة هالة عبد الرحمن ، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية عن تفاصيل فحص 214 ألف رضيع ، موضحة أن البرنامج بدأ بالكشف على جميع حديثي الولادة بمحافظات مصر عن طريق الوحدات الصحية ، فضلا عن تطبيق البرنامج القومي للكشف عن الإعاقة منذ عام 2000 ، واضافة الكشف عن مرض يسبب الإعاقة الذهنية في عام 2015 ، وهي كانت بمثابة طفرة رائعة في الفحص المبكر .

وأضافت الدكتورة هالة عبد الرحمن ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ،والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن برنامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية بدأت في عام 2021 من خلال تجهيز وحدات عناية حرجة للمبسترين ، بهدف وصول لجي صحي خالي من مسببات الإعاقة .

برنامج الفحص عهن الأمراض الوراثية يتم بتقنية عالية

وتابعت " عبد الرحمن " ، أن برنامج الفحص على حديثي الولادة يتم بتقنية عالية ، وبدقة شديدة ، منوهة أنه في حالات الاشتباه يتم عمل عينة تأكيدية ، ومن ثم تحويل الحالات للمراكز العلاجية في حالة التأكد من الإصابة بالمرض .

برنامج الكشف عن الأمراض الوراثية مفعل في كل المحافظات



وأكدت " عبد الرحمن " ، أن البرنامج يشمل الفحص في كافة المحافظات سواء اليت دخلت في منظومة التأمين الصحي الشامل أو غيرها ، متابعة : " الأمراض تظهر على الطفل في مراحل عمرية مختلفة حسب شدة المرض الوراثي " .

