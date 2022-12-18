ألسن عين شمس تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث في كلية الألسن جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراه.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل كلية الألسن جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg وذلك اعتبارا من 19/12/ 2022 حتى 15/1/2023

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة في كلية الألسن جامعة عين شمس اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023

وتعقد الامتحانات الشفوية في كلية الألسن جامعة عين شمس يوم السبت الموافق 28/1/2023 لكل البرامج

ويمكن لمن يهمه الامر التعرف على شروط الالتحاق والقبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في كلية الألسن جامعة عين شمس عبر الرابط التالي:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34