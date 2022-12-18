عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: مؤتمر الإسكان العربي منصة لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير التجمعات العمرانية

صدى البلد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن مؤتمر الإسكان العربي منصة لتبادل الأفكار وأفضل الخبرات العربية والدولية؛ لتطوير التجمعات العمرانية. 


جاء ذلك في كلمة الأمين العام، خلال مشاركته، اليوم /الأحد/، في افتتاح المؤتمر السابع للإسكان العربي، الذي تستضيفه مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "نحو مدن جديدة ذكية ومستدامة تحقق جودة الحياة".


وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبوالغيط أشاد بالإنجازات التي حققتها مصر لبناء العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المدن الجديدة الذكية، التي ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها.


وقال أبوالغيط إن قمة المناخ بشرم الشيخ كانت محطة فارقة في تاريخ الجهد الدولي لمجابهة تغير المناخ، إذ حرصت مصر على طرح موضوعات تهم الدول العربية، وسعت لحشد توافق دولي بشأنها، مضيفا أن قطاع السكن لم يكن غائبا عن أجندة القمة، حيث أطلقت القمة عددا من المبادرات والخطط، منها مبادرة "المدن المستدامة للأجيال القادمة" و"أجندة شرم الشيخ للتكيف".


وأشار إلى أهمية المدن بوصفها تجمعات تستقطب اليوم أزيد من نصف سكان العالم .. لافتا إلى أنه رقم مرشح للارتفاع بسبب استمرار ظاهرتي النزوح والنمو السكاني، ومنبهاً أن المدن بالرغم من صغر مساحتها إلا أنها مسئولة عن إطلاق نحو 70 في المئة من الغازات الدفيئة. 


وأضاف أبوالغيط أن المنطقة العربية تشهد توسعا كبيرا في المدن والمناطق العمرانية أكثر من غيرها؛ بسبب طبيعتها الجغرافية، واستمرار النمو الديمغرافي العربي، إذ سيتضاعف عدد سكان العالم العربي بحلول 2050، محذرا من أنه لا يمكن الاستمرار في التعمير وفق نفس الطرق التقليدية في التخطيط والتنفيذ.


ولفت الأمين العام إلى أن التخطيط العمراني المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحديات الناجمة عن المناخ، ويضع قواعد مرنة تتأقلم معها، وفق مناهج جديدة تقلل من الانبعاثات الضارة، وتوفر الطاقة النظيفة، وتحسن من إدارة الموارد الطبيعية المتاحة باستخدام التكنولوجيا الذكية.


وحرص الأمين العام- في ختام كلمته- على تذكير كافة المسؤولين عن قطاع الإسكان والتعمير بأنهم فاعلون رئيسيون في معركة مجابهة التغير المناخي، مؤكدا أنه على ثقة بأنهم قادرون على تجاوز تلك التحديات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة رجل الأعمال محمد الأمين بمستشفى السلام

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 150 جنيها

المتهم بقتل مشرفة عمال بورسعيد: حاولت إبعادي عن ابنتها وإنهاء علاقتنا| تفاصيل

بيج رامي يخسر لقب مستر أولمبيا 2022

مساعدات ومنح لشراء شقة الزوجية من بنك ناصر| تفاصيل

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

ترجتها بالشهادة قبل ما تخلص عليها| اعترافات صادمة تكشفها فتاة بورسعيد المتهمة بإنهاء حياة أمها

ترشيحاتنا

وزير المالية: تعديلات قانون الاجراءات الضريبية ليس لا علاقة بسرية الحسابات

وصول المتهمين باحتجاز وتعذيب صيدلي حلوان لمحكمة التجمع الخامس

انخفاض النسبة إلى 52%..القباج : محو أمية 900 ألف من مستحقي "تكافل وكرامة"

فرصة "ميسي" الأخيرة.. نهائي كأس العالم 2022 يتصدر أغلفة الصحف العالمية

صافرات الإنذار تدوي.. إعلان حالة تأهب جوي في أوكرانيا

بدء التشغيل التجريبي لمنظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات 

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يعثر على صرصار داخل طعامه على متن قطار هندي

كارثة غذائية.. تناول الجوافة بهذه الطريقة تصيب أطفالك بالحصوات البولية

جنات ليست الأولى.. فنانات يشعلن مواقع التواصل بـ «برنس الحمام»|صور

حالة نادرة.. ولادة طفلة هندية بـ4 أرجل

فيديو

ابتزاز صباح وطعن شيرين ومحاولة اغتيال.. ماذا قالت نضال الأحمدية لقناة الجديد|فيديوجراف

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ