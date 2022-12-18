قالت إيمان عدلي مصممة الأزياء؛ إن موضة شتاء عام 2023 يغلب عليها الألوان الصيفية الفاتحة مثل البمبي والأخضر الأصفر والجلد والأزرق.

أضافت إيمان عدلي خلال لقائها في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية؛ أن البوت يتمتع بالشياكة وخاصة إذا كانت البنت ترتدي عليه بنطلون سواء كانت طويلة او قصيرة.

وتابعت مصممة الأزياء؛ أن البالطو الافضل ارتدائه أن يكون عند الركبة او فوق الركبة ويفضل ان يكون مفتوح لانه لو مقفول يعطي انطباع بأنه فستان؛ مضيفة أن الأفضل في الموضة هذا العام أن يكون ارتداء الملابس بلون واحد ولكن درجات مختلفة لكن بشرط ان تكون ألوان فاتحة مثل الاخضر والبيج.