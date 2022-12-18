بتكلفة 350 مليون جنيه.. بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقصير

أعلن المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر عن بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة القصير والذي تم تنفيذه بتكلفة 350 مليون جنيه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف عيسى أن المشروع يشمل عدد 5 محطات رفع شامله شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطة المعالجه الثنائية برك اكسدة اكسدة طبيعية طاقة ١٠ الاف م٣/ يوم

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين بعدة مناطق بمدينة القصير للتوجه لمقر الشركة بالقصير لانهاء إجراءات التعاقد للتوصيل علي شبكة الصرف الصحي الرئيسية وستواصل الشركة الاعلان عن كافة المناطق بالمدينة تباعا.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن خطة الشركة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها للمواطنين بجميع مدن المحافظ