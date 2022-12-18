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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الثلاثاء.. الشعب الجمهوري يتسلم توصيات لجانه الموازية للجان الحوار الوطني

حزب الشعب الجمهوري
حزب الشعب الجمهوري

يعقد حزب الشعب الجمهوري بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري مؤتمراً بمقر الأمانة المركزية، للإعلان عن تسلم مقترحات وتوصيات اللجان الفرعية الموازية للجان الحوار الوطني.

 

وكان قد عقد الحزب مطلع الشهر الجاري  مؤتمراً بالأمانة المركزية، لإعلان تشكيل لجان فرعية موازية للجان الحوار الوطني، بهدف بحث كل المشكلات التي تقف في وجه المجتمع المصري، وإيجاد قواسم مشتركة مع كافة الطوائف بهدف التكامل من أجل مجابهة التحديات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الراهنة.

 

جاء ذلك بعدما بادر المكتب السياسي لحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، بإصدار قراراً بتشكيل لجان بالحزب مُوازية للجان الفرعية بالحوار الوطني، والتي عقدت اجتماعات وورش عمل مُكثفة طوال الشهر الجاري، بهدف ترجمة رؤية الحزب وأفكاره في القضايا إلى توصيات ومقترحات في الملفات التي يناقشها الحوار الوطني.

 

وجاءت تلك المُبادرة من الحزب، تزامناً مع انتهاء مجلس أمناء الحوار الوطني من تشكيل المحاور الرئيسية للحوار وكافة اللجان الفرعية المُنبثقة من تلك المحاور واقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار.

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