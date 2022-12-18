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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطوة جديدة من الباطن السعودي لضم أفشة.. تفاصيل

صدى البلد

جدد فريق الباطن السعودي، من اتصالاته خلال الساعات القليلة الماضية بهدف إنهاء استعارة محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حتي نهاية الموسم.

وينتظر الباطن، رد الأهلي علي عرضه لاستعارة أفشة في ظل غضب اللاعب من عدم مشاركته أساسياً في الفترة الأخيرة.

الاهلي يعود لتدريباته

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته صباح اليوم الأحد تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الذي بدأ بفقرات بدنية متنوعة قادها أندرياس أندويا مدرب أحمال الفريق.

وقاد كولر تدريبات فنية متنوعة للاعبين، تضمنت المران على العرضيات والتصويب على المرمى قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها ثلاثة فرق.

وأدى ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 
واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني في الملعب، بعيد ميلاد كابتن الفريق محمد الشناوي وذلك قبل انطلاق فقرات المران.

وبدأ طاهر محمد طاهر، لاعب خط وسط الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وذلك في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن طاهر بدأ اليوم خوض مرحلة جديدة من التأهيل تضمنت جلسة في الجيم وبعدها بدأ تدريبات الجري حول الملعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن طاهر يؤدي برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل جيد للتخلص من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويذكر أن طاهر قد غاب عن التدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.  

وانتظم  أليو ديانج، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد أعلن غياب اللاعب عن مباراة فيوتشر الأخيرة؛ بسبب آلام في العضلة الخلفية.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد  الراحة التي حصل عليها أمس، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق فاركو والمحدد لها الخامسة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

 

فريق الباطن السعودي الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي الباطن الأهلى قيادة السويسري مارسيل كولر

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