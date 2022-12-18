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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

واقعة الكمين.. رفع جلسة "النواب" بعد الإذن بسماع أقوال برلماني أمام النيابة

مجلس النواب
مجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد أن وافق المجلس على طلب النائب العام بالإذن للنائب عيد حماد، بسماع أقواله أمام النيابة العامة، بناء على طلبه. 

ومن المقرر أن يعود للانعقاد غدا الأثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وعرض المستشار إبراهيم هنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة.

وقدم النائب عيد حماد، خلال الجلسة العامة، اعتذارا لوزارة الداخلية عما بدر منه في واقعة كمين 15 مايو قبل أيام.

ووجه النائب أشرف رشاد الشريف، الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تقوم به من جهود في حفظ الأمن والأمان، موجها التحية للنائب عيد حماد على جرأته في الموافقة على رفع الحصانة، ليؤكد أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون.

مجلس النواب عيد حماد النيابة الداخلية وزارة الداخلية

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