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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تهرب مع شابين وتدّعي اختطافها بالإسماعيلية |تفاصيل

فتاة
فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بغياب كريمته "طالبة" عن مسكنهما مُنذ يوم 13 الجارى، وفى وقت لاحق تلقت والدة المتغيبة اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص وأبلغها بأن كريمتها برفقته وطلب منها مبلغاً مالياً كفدية لإطلاق سراحها.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن المتغيبة تربطها علاقة (بأحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وأنهما شوهدا سوياً يستقلان مركبة "توك توك" وباستدعاء قائد المركبة قرر بقيامه بتوصيلهما وشخص آخر  لمحافظة الشرقية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط الفتاة والشخصين المرافقين لها، وبمواجهتهم أضافت الفتاة أنها توجهت رفقة المذكورين بمحض إرادتها ولم يصبها مكروه ، كما أضاف أحدهما باختلاقه واقعة المساومة خشية بطش أهلية الفتاة بها لدى عودتها للمنزل . 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الاسماعيلية اختطاف الامن العام امن الاسماعيلية

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