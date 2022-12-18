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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدين قرار إسرائيل ترحيل الناشط الفلسطيني صلاح الحموري

فرنسا
فرنسا

أدانت الخارجية الفرنسية ترحيل السلطات الإسرائيلية للفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري إلى فرنسا صباح اليوم الأحد بعد احتجازه في سجن دون تهمة رسمية منذ مارس الماضي.

وجاء في بيان الخارجية: "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل السيد صلاح الحموري إلى فرنسا".

وأضاف البيان: "منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.. كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة".

وتابع بيان الوزارة: "لقد بذلت خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ، والقنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب ، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل ، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة. وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم بأسرة السيد الحموري".

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والحموري مولود في القدس الشرقية. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.

وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية ديسمبر القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير.

فرنسا إسرائيل باريس فلسطين القدس الشرقية الخارجية الفرنسية صلاح الحموري

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