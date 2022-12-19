بـ 2500 جنيه.. أرخص موبايل شاومي في 2022

استطاعت شركة شاومي Xiaomi الصينية منافسة أشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و أوبو و من خلال تقديم هاتف رخيص ذو جوده لها قيمة وإصدرات العديد من موديلات الموبايلات التى تتناسب مع كل الأذواق والطبقات السعرية المختلفة مثل هواتف الفئة الاقتصادية و الهواتف متوسطة السعر وهواتف ذات سعر مرتفع بها أفضل المميزات.

ويعتبر أرخص هاتف شاومي في 2022 هو Xiaomi Poco C40 ويحتوي على مواصفات معقولة جدا مناسبة لسعره.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi Poco C40

يحتوي هاتف شاومي Poco C40، بشاشة عالية الدقة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، تحتوي على ثقب على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

وجاء هاتف شاومي Poco C40، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودت شاومي Poco C40، بمعالج جديد فهو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج JR510، وهو عبارة عن مجموعة شرائح تم تصنيعها بدقة 11 نانومتر، بواسطة شركة تصنيع أشباه الموصلات في شنغهاي JLQ Technology، ويتميز بهيكل ثماني النواة مع أربعة أنوية تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز وأربعة أخرى عند 1.5 جيجاهرتز، وقالت الشركة الصينية إن المعالج الجديد يقدم أداءً بقوة مماثلة لمعالجات كوالكوم وميدياتك من نفس الفئة.

ويتميز هاتف شاومي Poco C40، بدعم بطاقة اتصال SIM مزدوجة، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر و منفذ شحن USB - C، وفتحة مخصصة لبطاقة الذاكرة الخارجية microSD، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، وراديو FM وقارئ بصمات الأصابع مثبت في الخلف، وطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.

يبلغ سعر هاتف شاومي Poco C40 في السوق العالمي حوالي 105 دولار أمريكي( أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).